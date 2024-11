Eltávolították a launchert a legtöbb 2K játékból

A 2K bejelentette, hogy az indítóprogramot eltávolították minden olyan játékból, amely azt használta a Steamen és az Epic Games Storeban, így többek között a Bioshock címekből és a The Quarry-ből is.

A 2K blogbejegyzésében részletezte a kezdeti lehetséges problémákat, amelyek egyes címeknél az indító eltávolítása miatt jelentkezhetnek. Így például elsőként érdemes teljesen bezárni és újra megnyitni a Steamet, de a PC teljes újraindítása is jó megoldás, míg az Epicnél fontos, hogy telepítve legyenek az adott játék frissítései.A Bioshock Remastered, a Bioshock 2 Remastered, a Bioshock Infinite, a The Quarry és a Marvel's Midnight Suns mostantól. Továbbá a Sid Meier's Civilization V-ből is kivették a 2K Launcher Beta önálló indítóprogramot, de azért néhány kivétel azért maradt.Más címek, mint például a Mafia Trilogy Definitive Edition és az XCOM 2 egyedi esetekkel rendelkeznek, például a modtámogatás engedélyezéséhez szükséges az indítóprogram - közölte a 2K.