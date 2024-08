Elrajtolt az Arena Breakout: Infinite és sokan kiakadtak a pay-to-winen

Az Arena Breakout: Infinite első játékosai nem elégedettek az extrakciós lövöldével, ugyanis szerintük a MoreFun Studios pay-to-win mechanikát alkalmaz, annak ellenére, hogy a fejlesztő állítása szerint "a fizetős funkcióknak nincs hatása a játékmenetre".

A játék korai hozzáféréssel érkezett, egy launch trailert is kaptunk és egy militarizált zónába csöppenünk, ahol zsákmányt keresünk és teljesítjük a célokat. Nagyonkiegészítve: havonta fizethetünk azért, hogy több kulcsunk, tárhelyünk legyen és megtarthassunk némi zsákmányt akkor is, ha nem sikerül a küldetés.Ráadásul van egy ellenőrzött piac is, ahol megvásárolhatjuk a többi játékos által eladott tárgyakat ahelyett, hogy darálnunk kellene érte a harcmezőn. A fentiek ellenére a csapat egyik fejlesztője néhány hónapja arról beszélt, ezek a fizetős funkciók semmilyen hatással nincsenek a játékmenetre vagy a játék tisztességére és pozitív visszajelzéseket kaptak a mobilos verzióban.

