Elrajtolt a Call of Duty x Gundam esemény

Az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb crossover eseménye rajtolt el a Call of Duty világában, miután az Activision és a Bandai Namco összefogtak egymással, hogy a népszerű FPS-be egy csipetnyi Mobile Suit Gundam élményt csempésszenek.

A legendás japán robotos, illetve mechás háttér meglepően jól áll a játéknak az alábbi kedvcsináló alapján, és ha te magad is szívesen kipróbálnád, akkor máris kipróbálhatod egy MS-06S Zaku II Operator skinnel, valamint olyan extrákkal, mint három extra tervrajz, egy egyedi betöltőképernyő és két fegyver skin.A crossover esemény első csomagja a Call of Duty: Modern Warfare 3-ba és a Call of Duty: Warzone-ba került be, de tudni kell, hogy még további két pakk érkezik ennek az összefogásnak a részeként, így ha szeretjük a Mobile Suit Gundam világát és a Call of Duty-t, most nagy örömünket lelhetjük benne.