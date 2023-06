Előzetest kapott a The Settlers fejlesztőinek új játéka, a Pioneers of Pagonia

A legendás The Settlers sorozat eredeti alkotója, Volker Wertich, valamint a díjnyertes német indie stúdió, az Envision Entertainment bemutatta készülő címük, a Pioneers of Pagonia játékmenetét.

A 20 fős csapat idén februárban mutatta be először lendületes stratégiai városépítő játékukat, amely egy mesés fantáziavilág építéséről, felkutatásáról és felfedezéséről szól. A tervek szerinta Steamen és a fejlesztése a Német Játékalap támogatásával valósul meg.Az Early Accessben több mint 40 különböző épülettípussal és több mint 70 különböző áruval találkozhatunk, a termelési lánc segítségével kreatívan építhetjük fel saját egyedi városunkat. A Pioneers of Pagonia játékmenete a Volker Wertich és az Envision Entertainment által fémjelzett "Wuselfaktor", ez a német szó nagyjából annyit tesz, hogy "a nyüzsgési tényező" - ez jól látható a friss kedvcsinálóban is:

