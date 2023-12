Előzetest kapott a The Last of Us Part II Remastered - No Return játékmódja

A Naughty Dog fejlesztői friss trailert prezentáltak a The Last of Us Part II Remastered -hez, amelynek részeként bemutatkozott a hozzá kapcsolódó No Return játékmód, a középpontban egy kis túlélős mókázással.

A kérdéses elnevezés mögött egy vadonatúj egyjátékos élmény lapul, amiben a legkülönfélébb ellenségek és emlékezetes helyszínek várnak majd ránk váratlan kihívások társaságában, így akár Ellie-ként, akár Abby-ként, akár más feloldható karakterként játszanánk benne, garantáltan életre szóló élmény vár majd ránk. The Last of Us Part II Remastered várhatóan, az alábbi kedvcsináló pedig teljes egészében a No Return játékmódra koncentrál, ami egy igencsak ígéretes újdonságnak ígérkezik. Nézzétek meg magatok is:

