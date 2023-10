Előzetest kapott a Call of Duty: Modern Warfare 3 multiplayer módja

Egy igazán hatásvadász kedvcsinálóval jelentkezett a Treyarch a Call of Duty: Modern Warfare 3-hoz, aminek részeként lehetőségünk nyílik megismerkedni egy kicsit a multiplayer móddal, ami minden eddiginél intenzívebb és látványosabb megoldásokat kínál.

Mindez pedig egyáltalán nem túlzás, hiszen dacára a rengeteg újrahasznosított pályának, ezek csak a körítést adják majd, amint azt az alábbiakban is láthatjuk, ha élményről van szó, akkorA tervek szerint a Call of Duty: Modern Warfare 3 november 10-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re, ha pedig még az alábbi trailernél is alaposabban ismerkednél a többjátékos élménnyel, október 5-én, azaz holnap egy gameplay videót is bemutatnak róla.

Nézd nagyban ezt a videót!