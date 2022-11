Előtölthető a Call of Duty: Warzone 2.0!

Nemrég érkezett az Activision-től a hír, hogy mostantól rá lehet csapni a Call of Duty: Warzone 2.0 előtöltési gombjára, amivel be tudjuk biztosítani magunkat, hogy a megjelenés napján - tehát holnap - garantáltan csatába indulhassunk.

Az új verzióban rengeteg újítás vár ránk a harcmezőkön, megérkezik a battle royale-ba a vadonatúj Al Mazrah, ami a Warzone eddigi legnagyobb térképe lesz. Az új mapben ősi romok, víz alá süllyedt tengerparti falu és hatalmas nagyvárosi területis vár majd ránk.A Warzone 2.0-ben változik a játékmechanika is, hiszen, az új Gulagban pedig 2v2 harcokat is lehet majd vívni. Érkezik az új sandbox DMZ mód, amiben akár 100 játékossal és több mint 400 MI ellenséggel - magyarul botokkal - küzdhetünk majd meg.A Call of Duty: Warzone 2.0 tehát holnap jelenik meg, a játék eőtöltése pedig már most elindítható ide katintva