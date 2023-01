Élőszereplős TV reklámot kapott a One Piece Odyssey

Miután Japánban még mindig teljesen általános, hogy a televízióban videojátékokhoz kapcsolódó reklámok kerülnek adásba, ezért nagy örömmel mutatta be a Bandai Namco csapata azt a 30 másodperces kis filmecskét, amit kifejezetten a TV-be szántak.

Az élőszereplős felvétel ugyan mellőzi azt az őrült kreativitást, amit már-már megszokhattunk a japán fejlesztőktől, de így is szívet melengető pillanatokkal találkozhatunk benne, miközben főhősünket egy megfáradt nap után alaposan felvidítja a játék postaládájában talált dobozos példánya. One Piece Odyssey hamarosan a te postaládádba is bekerülhet, hiszen a Bandai Namco ígéretei szerint január 13-án számíthatunk megjelenésére világszerte, méghozzá PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

