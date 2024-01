Élőszereplős trailerrel jelentkezett a Suicide Squad: Kill the Justice League

A Warner Bros Games és a DC közzétette a Suicide Squad: Kill the Justice League , a Rocksteady Studios által fejlesztett, hamarosan megjelenő harmadik személyű akció-shooter élőszereplős trailerét.

A Jody Hill (Az erényes Gemstone-ék, Lángelmék) által rendezett Just us című film főszereplői Will Arnett (Az ítélet: család, Gyerünk a börtönbe!) és Ron Funches (Jexi - Túl okos telefon). A, hogy együtt tegyék meg a lehetetlent, legyőzzék az Igazság Ligáját.A komolytalan trailerben Deadshot és Harley Quinn próbálja megmenteni Metropolist, nekünk pedig február másodikától lesz rá lehetőségünk PC-n, PS5-ön és Xbox Series X/S-en. A Deluxe Edition előrendelői pedig 72 órával korábban, január 30-án belekezdhetnek az akcióba.

