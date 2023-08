Élőszereplős előzetest kapott a Mortal Kombat 1

A Warner Bros Games ma bemutatta a Mortal Kombat 1 , a franchise szeptember 19-én megjelenő részének új, élőszereplős launch trailerét, amely tisztelgés az 1993-as Mortal Monday reklámfilm előtt.

A 30 évvel ezelőttiszínész és producer az élet minden területéről összegyűjti az embereket, hogy szabadjára engedjék a bennük rejlő harcost. "Az eredeti Mortal Monday reklámfilm jelezte az otthoni konzolokra, számítógékre szánt játékok készítésének kezdetét" - mondta Ed Boon, a NetherRealm Studios kreatív igazgatója és a Mortal Kombat társalkotója.Bautista Liu Kang szerepét ölti magára, aki elmondta, hogy az eredeti reklámmal kezdődött a rajongása, amely a mai napig, 30 évvel később is tart. "Nagyon izgatott vagyok és megtiszteltetés számomra, hogy a játék örökségének részese lehetek" - fogalmazott Bautista. Az új előzetes az It's In Our Blood címet viseli, Tom Kuntz rendezte és az Oscar-jelölt Matthew Libatique fényképezte.

Nézd nagyban ezt a videót!