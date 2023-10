Élőszereplős Cyberpunk 2077 projekt készül

Izgalmas terveket szellőztetett meg a CD Projekt RED a Cyberpunk 2077 kapcsán, lévén a csapat bejelentette, hogy élőszereplős projektbe kezdtek a népszerű szerepjátékhoz köthetően, amiről jelenleg nagyjából ez minden, amit tudunk.

Mivel élőszereplős projektet emlegettek a készítők,, amelyek közül utóbbi a leginkább valószínű, hiszen a CD Projekt RED az Anonymous Content csapatát nevezte meg, mint az együttműködés partnereit.Bár ők is dolgoztak filmeken, többségében inkább sorozatok alapján ismerhetjük a nevüket, így a Mr. Robot, a True Detective, a 13 Reasons Why, a Dickinson és a Saint X is a nevükhöz köthető. A játékstúdió nem árulta el, hogy Keanu Reeves szerepel-e majd a projektben, aminek valószínűleg sok rajongó örülne. Izgatottan várjuk az első részleteket!