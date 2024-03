Előrendelhető a Sea of Thieves PS5-ös változata

Immáron Playstation 5-re is előrendelhetővé vált a korábban Xbox One, Xbox Series X/S és PC platformokon elérhető Sea of Thieves című alkotás, amelyből több féle kiadás is megvásárolható, ha idén Playstation 5 tulajdonosként benevezel ezen kalózos kalandra.

A rengeteg díjat bezsebelt, méltán híres játék egy igazi,. A produktum fanatikusai éveken át kérlelték a fejlesztőket, hogy a "gameszkó" más konzolokra is kiadásra kerüljön és láss csodát, ezen kérésük végre teljesült. Sea of Thieves rengeteg féle változatban előrendelhető, amelyekhez különböző digitális tartalmakat kapunk. Ezek között megtalálhatóak lesznek az egyedi skinek, aranytallérok, és egyéb finomságok, amivel új szintre emelhetjük a játékélményünket. Ha szeretnél a saját szemeddel is áldozni a megtapasztalás oltárán, akkor nézd meg a lentebb található videót, amiben részletes betekintést nyerhetsz az előrendeléshez járó tartalmakba.

Nézd nagyban ezt a videót!