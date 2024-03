Előrendelhető a RIFFMASTER vezeték nélküli gitár konzolokra és PC-re

A mai nap folyamán vált előrendelhetővé a RIFFMASTER címen futó vezeték nélküli gitár, amelyet a Performance Designed Products hivatalos oldalán vásárolhatunk meg, konzolokra és PC-re is.

Az első 500 vásárló külön ajándékban is részesül, így jobb lesz sietni, ha be akarjuk magunknak biztosítani ehhez a kiváló tervezésű gitárhoz pluszban járó csecsebecséket. Anem szeretnének tovább egér és billentyűzettel, vagy sima mezei kontrollerrel uralni a színpadot. Végre ténylegesen kezünkbe kerülhet majd a melódiák feletti irányítás.A RIFFMASTER vezetéknélküli gitár két kiszerelésben vásárolható meg, az egyik az Xbox One, Xbox Series X/S és PC-s játékosok számára lett kitalálva, a másik verzió pedig a Playstation 4 és Playstation 5 felhasználók részére van jelen. Kaptunk egy hangulatos videót is az előrendelési opció elstartolásának örömére, amit alább tekinthettek meg.

