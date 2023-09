Előkerült egy soha ki nem adott Crash vs. Spyro versenyzős játék

Egy YouTuber, Modern Vintage Gamer felfedezett egy kiadatlan Crash vs Spyro Racing játékot, amely még az eredeti Xboxra készült, az Argonaut által 2003/2004-ben fejlesztett crossover soha nem látott napvilágot, mivel a stúdió bezárt.

A videós egy Eutechnyx-játékot tartalmazó fejlesztőkészlet merevlemezének átkutatása során talált két címet és egy titokzatos harmadikat, az LT Demot. Ez maga a Crash vs. Spyro Racing, amely egyértelműen, de most azonnal játszhatunk egy emulátoron, mivel a csatorna megosztotta az összes fájlt.Spyro nem kapott versenyjátékot, de amikor a Crash Team Racing et 2019-ben újraalkották, megjelent a Spyro and Friends DLC, amely 20 év után életre keltette ezt az eddig ismeretlen, törölt crossovert. 2021-ben egy olasz weboldalon egy Dink nevű felhasználó azt állította, hogy létezett egy Crash vs. Spyro Racing nevű Argonaut-projekt, csak a kezdőképernyő volt ismert, ez alapján azonosította most be a YouTuber.

