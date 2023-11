Előkerült a 20 éve törölt Daredevil játék egy korai változata

A kétezres évek elején az 5000ft csapata egy nyitott világú Daredevil játékot fejlesztett PS2-re The Man Without Fear címmel, amely Frank Miller azonos című képregényéből merített, ezt 2003-ban törölték, de most előkerült egy kezdeti változat.

A team have managed to get hold of a prototype of a cancelled ?DAREDEVIL: THE MAN WITHOUT FEAR? PS2 game.



A Hidden Place által közzétett prototípusban láthatjuk, ahogy Daredevil Kingpinnel és Elektrával is harcol, valamint egy sor jelenetet, amelyek állóképeken keresztül mesélik el hőseink múltját. A játék eredetileg egy alacsony költségvetésű epizódsorozatnak készült, amely Daredevil legikonikusabb pillanatait tárja fel, de amikor kiderült, hogy a Sonynak is köze van a mozihoz, irányt váltottak.Így a tartalom jóval nagyobb lett és egy nyílt világú akciójátéknak készült, amely Xboxra és PC-re is megjelenik. A Sony állítólag azt kérte, hogy legyen benne beat 'em-up harc és a Tony Hawkhoz hasonló mechanika, emiatt folyamatosan összeütközésbe kerültek a Marvellel, hogy milyen is legyen a játék.A fejlesztés már majdnem kész volt, amikor leállították 2003-ban, most, 20 évvel később találtak egy, és úgy tűnik, mint a Pókember játékok lazább változata. 2016-ban már beleleshettünk, igaz, akkor csak látványos állóképeket, koncepciókat láthattunk.