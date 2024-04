Elmarad a BlizzCon 2024

A Blizzard Entertainment úgy döntött, hogy az idei esztendőben inkább kihagyják a BlizzCon expót, de nem kell aggódniuk a rajongóknak, a jövőben még biztosan visszatér ez az esemény, sőt a fejlesztők alig várják, hogy ez megtörténjen.

Hogy pontosan miért határozott így a csapat, az nem derült ki, az viszont igen, hogy nagyon nehéz volt számukra ez a döntés, hiszenEz magába foglalja, hogy a múltban újabb rendezvényformákat ismertek meg, így vélhetően ilyen módon osztják majd meg velünk a részleteket a World of Warcraft: The War Within-ről és a Diabo IV: Vessel of Hatred-ről, amelyek a Blizzard idei legfontosabb megjelenései lesznek.