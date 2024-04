Elkezdődött a regisztráció a World of Warcraft: The War Within bétájára

Újabb szintre lépett a World of Warcraft soron következő kiegészítője, lévén a Blizzard bejelentette, hogy megnyitotta a kapukat a rajongók előtt, azaz lehet jelentkezni a még mindig népszerű MMORPG közelgő béta tesztjére

A The War Within a World Soul Saga névre keresztelt háromrészes kiegészítő első epizódja lesz a sorban, ami a tervek szerint még az idei évben elindul, méghozzá olyannyira, hogy a kapcsolódó béta tesztek is itt vannak már a kanyarban, így World of Warcraft : The War Within érkezését ugyanis a nyárra várjuk, de miután még a béta indulásának időpontja sem tisztázott, ezért nem mennénk messzebbre a témában, ellenben a tesztekre regisztráljatok, ha szeretitek a játékot.