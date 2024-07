Elkészült a The Witcher TV-sorozat 5. évadának forgatókönyve

Újabb szintre lépett a The Witcher televíziós sorozat, lévén a Redanian Intelligence úgy tudja, hogy befejeződtek az ötödik évad forgatókönyvének a munkálatai, így papíron már tudni lehet, hogy miként záródik a sztori.

Bár sokan nem gondolták volna, hogy ennyire gyorsan véget ér a széria, azonban korábban Lauren Hissrich showrunner arról beszélt, hogy mindig is a könyvekhez akarták igazítani az egészet, tehát, és nem várható hozzá folytatás.Ha valóban így lesz, akkor az azt jelenti majd a gyakorlatban, hogy a videojátékokra semmilyen formában sem terjed ki a The Witcher TV-sorozat, márpedig sokan reménykedtek benne, hogy innen is vesz majd át történeteket a későbbi évadok során a széria.