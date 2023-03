Folytatás helyett reboottal gyarapodik a Lords of the Fallen világa, ami elsőre talán érdektelennek hangozhat a rajongók számára, azonban ha más miatt nem is, legalább a grafikai körítés miatt határozottan megéri odafigyelni rá.

Az Unreal Engine 5 miatt ugyanis, mely nemcsak szebb, hanem tartalmasabb is lesz az eredetihez képest, de aktuális kedvcsinálója most csak a megjelenésre koncentrál. Lords of the Fallen - az élelmesebbek láthatják, hogy a CI Games kivette a The előtagot a játék címéből, ezzel különböztetik meg a rebootot az eredetitől - várhatóan még idén megjelenik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

Nézd nagyban ezt a videót!