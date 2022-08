Elképesztően néz ki a Genshin Impact pixelgrafikus demake verziója

Egy lelkes rajongónak hála megnézhetjük azt, hogy hogyan is festene a HoYoverse nyílt világú RPG-játéka, a Genshin Impact pixelgrafikus köntösben, az eredmény pedig minden várakozásunkat felülmúlta.





Egy lelkes szabadúszó grafikus, OhoDavi osztotta meg a Twitteren a rövidke videót a Genshin Impact JRPG játékokat idéző, oldalnézetes, pixel art változatáról. Nem akarunk túlozni, a végeredmény szinte olyan,Művészünk a komplett HUD-ot, a karakterikonokat, a hátteret, az animációkat és az állapotjelzőket is újraalkotta, emellett a játék ominózus karakterei, Ningguang, Keqing, Aether, és Zhongli is elképesztő részletességgel lettek meganimálva.Az intenzív összecsapás tényleg egy 2D-s RPG érzetét kelti a GBA-s korszakból, OhoDavi állítása szerint csak a pár másodperces Keqing-szekció elkészítése is két hónapot vett igénybe. A videó szinte azonnal felkapott lett Twitteren, a cikk írásakor már 45000 retweet és 180000 kedvelés volt a bejegyzésen. Elnézve a végeredményt, mi nem is csodálkozunk ezen.