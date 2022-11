Elképesztően jól fogyott a NieR: Automata, egy újabb mérföldkövet sikerült elérnie

Úgy tűnik, hogy a Square Enix NieR sorozata igencsak betalált a szerepjátékok rajongóinál, mind a NieR: Automata , mind a NieR Replicant ver.1.22474487139 rendkívül jól fogyott, mindkét játék sikeresen átlépett egy fontos mérföldkövet.









A Square Enix a japán nyelvű Twitterjén számolt be az elképesztő számokról, nevezetesen. Érdekesség, hogy a legutolsó, tavalyi pénzügyi jelentés még hatmillió eladott NieR: Automa-példányról szólt, szóval egy év alatt el tudtak belőle adni még egy milliót pluszba, ami valljuk be őszintén, hogy szép teljesítmény. NieR: Automata eredetileg 2017-ben debütált PlayStation 4 konzolon, majd elérhetővé vált PC-re és Xbox One-ra is. A Nintendo Switch játékosok idén ősszel vehették kézbe a "The End of YoRHa Edition" kiadást. A NieR Replicant ver.1.22474487139 pedig tavaly érkezett meg PlayStation 4 és Xbox One konzolokra, valamint PC-re. Természetesen továbbra sem maradunk NieR-tartalmak nélkül, érkezik ugyanis jövőre egy animációs sorozat a játékból.