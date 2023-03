Elképesztő mennyiségű extra tartalmat kap az idén a Saints Row

Közel sem sikerült túl emlékezetesre a legendás első Saints Row visszatérése, sőt kifejezetten elbaltázott mindent a Volition és a Deep Silver, amit az elmúlt hónapokban megpróbáltak javításokkal orvosolni, de az idén extra tartalmakkal is próbálkoznak.





Méghozzá nem is kevéssel, lévén kiderült, hogy, majd májusban ezt a The Heist and the Hazardous kiegészítő képében új sztori, küldetések és eventek koronázzák meg - szintén egy ingyenes tartalmi frissítés mellett.A július sem marad bővítmény nélkül, fizetős extraként új szóló móddal érkezik a Doc Ketchum's Murder Circus, valamint mellé egy ingyenes frissítés, majd augusztusban egy újabb szabadon letölthető extra mellett jön az utolsó fizetős bővítmény, a harmadik kiegészítő, benne ismét újabb sztori küldetésekkel és ellenfelekkel.