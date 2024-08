Elképesztő, de 3 nap alatt 10 millió játékosa lett a Black Myth: Wukongnak

Bár sokan nem jósoltak neki nagy jövőt a kínai háttér miatt, a Game Science csapata azonban ismét rácáfolt arra, hogy azért, mert valami Kínából érkezik, még közel sem jelenti azt, hogy rossz is lenne - éppen ellenkezőleg.

Ezt pedig az eladási számok is alátámasztják, hiszen a kérdéses akció-szerepjáték eladásai a hírek szerint meghaladták a 10 millió eladott példányt, ami bődületes teljesítmény abban a tekintetben, hogy csak PC-re és PS5-re jelent meg, ésA játék egyébiránt több rekordot is megdöntött, még a Steamen is sikerült elérnie a valaha mért legmagasabb számot, hiszen 24 órán belül több mint 2,4 millió játékos próbálta ki, amivel még a PUBG: Battlegrounds-ot is lenyomta.