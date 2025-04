Elindult az új szezon a szóló móddal együtt az Arena Breakout: Infiniteben

A MoreFun Studios elhozta az Ignition című szezonfrissítést az Arena Breakout: Infinite hez, amely új tartalmakat és játékmenet-fejlesztéseket jelent, köztük a szóló módot, illetve a közösség által kért javításokat is.

Új helyszínünk a Northridge Map, amely egy nagy, nyitott szabadtéri térkép az Onotos-hegységben és dinamikus időjárást kínál. Négy új módot jelentettek be, a Secure Ops-ban a halálunk után nem veszítjük el a fegyvereinket, vagyis alacsony kockázat jelent, jó választás ismerkedni a játékkal., kifejezetten a Northridge térképre, valamint debütált két új csapatjáték-mód két új szezonbeli pályán, a benzinkúton és a raktárban. Négy új főellenség is érkezett, néhány fegyver, illetve az általános élményt javították különböző beállításokkal.Végezetül számos ingyenes bónusz, köztük többféle fegyver skin is elérhető az új szezonban, amelyeket megszerezhetünk a játékon belüli eseményeken és küldetéseken keresztül.

