Elindult a Park Beyond zárt bétája

Megnyitották a Park Beyond kapuit a játékosok előtt, a zárt bétateszt kilenc napon keresztül érhető el PC-n azok számára, akik regisztráltak és így megtehetik első lépéseiket ebben a vidámpark-menedzsment szimulációban.

Ebben a zárt bétatesztben a kampány első két küldetését próbálhatjuk ki, amelyek megismerhetjük a színes szereplőket és segítőket, egyben felkészítenek minket arra, ami egy sikeres park irányításához szükséges. A Sandbox módban a Park Beyond számos pályája közül az egyiket is megkapjuk, ez tökéletes hely arra, hogy a gyakorlatba ültessük mindazt, amit a küldetések során tanultunk. regisztráció még mindig elérhető, a zárt bétateszt résztvevői, a játék megvásárlásával hozzájuthatnak a bónusz arany Omnicarhoz, amit hozzáadhatnak a hullámvasútjukhoz. A Park Beyond , amely a cím június 16-i megjelenésekor elérhető lesz, amikor kiadják PlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re.

