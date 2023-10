Elindult a Dead by Daylight Halloween eventje

Haunted by Daylight címmel egy vadonatúj event indult útnak néhány órával ezelőtt a Dead by Daylight keretein belül, amivel a közelgő Halloweent szeretnék megtámogatni a készítők a szokásos módon.

A november 6-ig tartó event rengeteg új tartalmat és élményt garantál megannyi friss kihívással és tematikus kozmetikai cuccal kiegészítve, sőt a játékosok megannyi új jutalmat is szerezhetnek maguknak, egyszóvalSőt mi több, a Behaviour Interactive egy frissítést is kiadott a játékhoz, ami minden platformon elérhetővé vált, és rengeteg olyan problémát orvosol, amelyek gatyába rázzák egy kicsit a Dead by Daylight-ot, ezzel felkészítve az alkotást a közelgő extra tartalmakra.