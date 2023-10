Elindul a felhasználói tartalmak cseréje a Park Beyondban

PC-re már megjelent és szerdán PlayStation 5-re, illetve Xbox Series X|S-re is megérkezik a Park Beyond című vidámpark-menedzsment ingyenes frissítése, ez jelentős javításokat tartalmaz és elindul a megosztási platform is.

A 2.0-ás patch többek között a teljesítmény optimalizálását, a kamera viselkedését, a hullámvasút létrehozását és az elemek elhelyezését javítja. Továbbá a mod.io által működtetett Parks and Prefabs megosztási felület is használhatóvá válik: a legkisebb dekorációs elemtől kezdve a bódékon, vagy hintákon át a teljes parkokigalatt.Elindul a tematikus Beyond eXtreme is, amely a 90-es évek extrém sportjának hangulatát hozza el két új küldetéssel, őrült játékokkal, csúszdákkal és rengeteg dekorációval. Ez az Annual Pass része, valamint külön is megvásárolható és valószínűleg kirobbanó hangulatot teremt a virtuális látogatók számára.

