Elhunyt Jan Rabson, a Leisure Suit Larry szinkronszínésze

Ismét nagy veszteség érte a játékvilágot, hiszen elhunyt Jan Rabson, aki nagyon sok videojátékban szólaltatott meg szereplőket, de a legtöbben a Leisure Suit Larry egyik karakterével azonosították.

Ő volt az ugyanis, aki az 1993-as Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out-ban megszólaltatta Larry Laffer karakterét, de ő biztosította hangját a szereplőnek minden későbbi epizódban, sőt olyan játékokban is találkozhattunk vele, mintRabson mögött tehát termékeny életút állt, azonban ez az utazás október 13-án véget ért, a szinkronszínész ugyanis 68 éves korában elhunyt, de hogy pontosan milyen körülmények között, azt sem családja, sem barátai nem hozták nyilvánosságra. Nyugodjon békében!