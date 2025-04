Elhunyt a Star Wars: KOTOR 2 szinkronszínésze, Nicky Katt

Nicky Katt mindössze 54 éves korában elhunyt, a színész leginkább mellékszerepeiről volt ismert, például a Tökéletlen időkből, a Rocksuliból, az Amerikai vérbosszúból vagy a Sin City-ből, de a Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords-ban is vállalt szerepet.

Katt halálhíréről a Deadline számolt be a hétvégén, a halál okát nem erősítették meg, bár a Variety szerint április 8-án, múlt kedden hunyt el. A KOTOR-sorozat rajongói emlékezhetnek a hangjára a folytatásból,, akivel összefutunk és aki segít nekünk megszökni Peragusból.A megjelenéskor a kritikusok dicsérték a KOTOR 2-t a szinkronszínészi teljesítményért, mivel az olyan karakterekkel folytatott beszélgetések, mint Atton, a hátukon vitték a játékot és a sötétebb témáit az előző részhez képest.Nyugodjék békében!