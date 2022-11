Elhalasztották a Forever Skies megjelenését

Kitolták a Far From Home akció-túlélő játékának, a Forever Skies -nak tervezett megjelenési dátumát, a játéknak eredetileg még az év vége előtt kellett volna megjelennie, de most kiderült, csak 2023 első felében kap korai hozzáférést.

Az októberi Steam Next Festen a stúdiót rengeteg építő, pozitív kritika érte, ezért úgy döntöttek, hogy újraértékelik, milyen funkciókat akarnak a játékba, így például bővítenék a helyszíneket, a testreszabási lehetőségeket és a léghajó-javító rendszert. Akik a Steam Next részeként kipróbálták a posztapokaliptikus túlélési játék demó verzióját, még egy kicsit várhatnak a végleges változatra, mivel Forever Skies univerzumában az emberek a föld felett repülő léghajókon élnek, ugyanis káros porréteg van a földfelszínen, a Far From Home pedig további részleteket szeretne hozzáadni a lenti területhez, mielőtt megjelenne a korai hozzáférés. Forever Skies a tervek szerint PC-re Steamen fog megjelenni, emellett pedig érkezik Xbox Series X/S-re, valamint PS5-re is.