Elhagyta a BioWare-t a Dragon Age: The Veilguard rendezője

Dragon Age: The Veilguard rendezője, Corine Busche távozott a BioWaretől egy olyan ajánlat miatt, amit "nem tudott visszautasítani", összesen 18 évet töltött el az EA-nél, amelynek csúcspontja a már említett RPG volt.

Corine az Eurogamernek adott nyilatkozatában elmondta, megtette, amit a BioWarenél kitűzött maga elé, miszerint segítsen helyrehozni a hajót. Imádja a Dragon Age-t és a BioWare-t, így a The Veilguard elkészítése egy életre szóló kiváltság volt, de most elválnak útjaik.Meglátása szerintés a BioWarenek még rengeteg munkája van vele, de szerinte most már jó úton járnak. Corine azt mondta, hogy marad az RPG világában, de a következő projektjéről "nem akar többet mondani".