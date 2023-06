Életjelet adott magáról a Six Days in Fallujah

A jelek szerint mégsem kell lemondanunk a 2009 óta készülő Six Days in Fallujah című háborús FPS-ről, lévén az iraki háborút feldolgozó alkotás váratlanul életjelet adott magáról, ami nagyszerű hír a múltja tekintetében.

A projektet ugyanis egy időben törölték, majd újra feltámadt, és most úgy tűnik, hogy a Highwire Games és a Victuria viheti be a célba, lévén, noha egyelőre csak korai hozzáférésben, de már így is kipróbálhatunk belőle négy kooperatív küldetést.A nagyszerű hírt egy igencsak látványos és rendkívül hangulatos trailerrel vezették fel, amiből nem hiányzik a dráma sem, így megtekintése több szempontból ajánlott. A tervek szeriont a Six Days in Fallujah jövőre érkezhet meg teljes pompájában!

