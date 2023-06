Egy furcsa kedvcsinálóval ugyan, de a Playground Games munkatársai a tegnap esti Xbox Game Showcase részeként egy friss trailert hoztak a Fable-ről, amivel okosabbak ugyan nem lettünk, de így is nagyon örülünk neki.

Ennek az oka főként az, hogy már a felvételből is látható: a Fable-sorozatra jellemző abszurd humor nem áll majd távol az új epizódtól sem, miközben a küllem tekintetében is nagyon odatették magukat a készítők, de sokak számára Richard Ayoade szerepeltetése egyaránt nagy örömet okozhat.Bár a trailer adott,a Fable, csak annyi bizonyos, hogy ha egyszer megkapjuk - vélhetően valamikor jövőre -, akkor már a premier napján ott lesz a Game Pass-ban is.

