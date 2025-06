Életjelet adott magáról a Capcom régóta készülő sci-fije, a Pragmata

A Capcom bejelentette, hogy a Pragmata jövőre jelenik meg PlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re, a sci-fi akció-kaland új trailerét a State of Play eseményen mutatták be, amelyben a karakterekkel és a környezettel ismerkedhetünk.

A 2020-ban bejelentett Pragmata ról 2023. óta nem érkezett hír, az is részben arról szólt , hogy csúszik a megjelenés, de most váratlanul a Capcom elhozta a First Contact című trailert. A játék egy kietlen holdi kutatóállomás fedélzetén játszódik, hőseink az űrhajós Hugh és az android Diana, akikre az ellenséges mesterséges intelligencia vadászik. Pragmata egy single player cím és amikor jövőre megjelenik, mindkét karaktert egyszerre kell irányítanunk és élve el kell jutnunk a Földre. Amikor a Pragmata öt évvel ezelőtt bemutatkozott, eredetileg 2022-es megjelenést terveztek, majd később 2023-ra csúsztatták, ezt követően határozatlan időre, így kaptuk meg most az

