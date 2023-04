Elérte a 7,5 milliót a NieR: Automata

Újabb mérföldkövet ért el a NieR: Automata a Square Enix ugyanis bejelentette, hogy a leszállított példányok és a digitális eladások együttesen elérték, illetve meghaladták a 7,5 milliós példányszámot.

Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy, ami azt jelenti, hogy még mindig óriási az érdeklődés a NieR: Automatára, és néhány éven belül a 10 milliós határ is könnyedén megközelíthető lesz.Mint ismert, a NieR: Automata még 2017-ben jelent meg, először csak Japánban és csak PS4-re, de még ugyanabban az évben a nyugatot is meghódította, sőt PC-re, egy évvel később Xbox One-ra is megjelent, tavaly pedig a Nintendo Switch-es változatnak örülhettek a rajongók.