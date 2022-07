Elérhetővé vált a PS Plus Extra és Premium ingyenes próbaidőszaka

Ma már alig van olyan szolgáltatás, amihez nem tartozik ingyenes próbaidőszak, hiszen szeretünk mindent kipróbálni, mielőtt elköteleznénk magunkat, és a Sony ennek fényében most elérhetővé tett egy kipróbálható verziót a PS Plus emelt kategóriáihoz.

Egészen konkrétan tehát most már a PS Plus Extrát és a PS Plus Premiumot is lehetőségünk nyílik ingyen kipróbálni szabadon, amihez, így nem kell rögtön előfizetnünk rá, először bátran ismerkedhetünk is vele.Sajnos a próbaverzió kapcsán fekete leves, hogy csak egyszer és csak egy új felhasználónak érhető el, mindemellett pedig valamelyik előfizetős csomag kiválasztása után indul útnak, így gyakorlatilag annyi történik csak, hogy a Sony az első hét napban nem vonja le a kérdéses összeget a számlánkról, csak ha hét napon belül nem vonjuk vissza a vásárlást.