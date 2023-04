Elérhető PlayStation konzolokra a Street Fighter 6 demója

Nagyszerű híreket hoztunk a Street Fighter 6 rajongóinak, lévén a Capcom bejelentette, hogy bár egyelőre még csak PS5-re és PS4-re, de már elérhető a népszerű verekedős játék kipróbálható változata.

Aki PC-n vagy Xbox Series X/S-en csapna le rá, az se aggodalmaskodjon sokat, a kiadó ugyanis elárulta, hogy április 26-án erre a két platformra is kiadják majd a demót, ami mellett néhány friss részlet is kiderült az év egyik legjobb bunyós címéről.Példának okáért megtudtuk, hogy- negyedévi bontásban -, de hallottunk végre a World Tour-ról és az Avatar Battle mókákról is, melyeket egy külön videón mutatott be a Capcom. Íme:

