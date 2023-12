Elcsúsztatták a Suicide Squad: Kill the Justice League PC-s változatát

Nincs túl jó hírünk a Suicide Squad: Kill the Justice League című videojátékra várakozóknak, hiszen a hírek szerint a PC-s játékosok az eredeti tervekhez mérten csak később kaphatják meg a kérdéses alkotást.

Minderről ráadásul nem is a Rocksteady tájékoztatta a rajongókat, hanem az Epic Games Store, ahol váratlanul módosítottak a korábbi februári dátumon, így aki megnézi a játék adatlapjáét,, ami azért érdekes, mert a Steamen egyelőre még az eredeti időpont szerepel.Az alig egyhónapos csúszás nyilván nem egy orbitális probléma, de azért biztosan okoz némi kellemetlenséget pár rajongónak, viszont jó hír, hogy a konzolos verziókat nem érinti a dolog, PS5-re és Xbox Series X/S-re továbbra is február 2-án várjuk a játékot, sőt egyelőre még a Steames adatlap is változatlan.