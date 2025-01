Elbúcsúzhatunk a Sleeping Dogs mozifilmtől

A Sleeping Dogs filmadaptációját állítólag törölték, erről a főszereplő, Donnie Yen beszélt a Polygon magazinnak, vagyis a 2012-es, Square Enix által kiadott akciójáték élőszereplős változatát nem fogjuk látni.

Évekig vártam. Évekig. És én tényleg meg akarom csinálni. Vannak ezek az elképzelések a fejemben, és sajnos... nem is tudom, tudod, hogy megy ez Hollywoodban, ugye? Sok-sok évet töltöttem vele. Szerencsétlen dolog volt.

Az először 2017-ben bejelentett Sleeping Dogs-film főszereplője Donnie Yen lett volna (Ip Man - A becsület útján, Zsivány Egyes), aki a héten arról számolt be, hogy a. Yen elmondta, sokat dolgozott ezekkel a producerekkel és még a saját pénzéből is befektetett a tervezetek és a jogok egy részének megszerzésébe.A Sleeping Dogs kapcsán érdemes megjegyezni, hogy nem ez az első projekt, amely megrekedt: egy tervezett folytatást és egy spin-offot is töröltek a 2010-es években.