Elbocsátások történtek az Unknown 9: Awakening fejlesztőjénél

Az Unknown 9: Awakening et fejlesztő Reflector Entertainment elbocsátásokat szenvedett el, több volt alkalmazott a közösségi médiában megerősítette, hogy már nem dolgozik a cégnél, főleg művészeti, marketing, narratív és minőségbiztosítási terület az érintett.

Anna Karina Bermudez, a projekt egykori narratív és játéktervezője a LinkedInen azt írta, hogy őt is érintették a Reflector Entertainmentnél történt elbocsátások. Manou Deneuvel, a projekt egykori márkaigazgatója sincs már ott, ő is annyit közölt, hogy érintették a kirúgások és azonnali hatállyal új állást keres.A Reflector megerősítette, hogy a, de ez a döntés olyan embereket érintett, "akiket nem olyan szerepkörökbe osztottak be, amelyeket aktív projektjeik igényelnek." A Reflector kiemelte, hogy az elbocsátások nem a "kereskedelmi siker vagy külső nyomás" következményei, hanem inkább a gyártási ciklusok változása.Bármi is legyen az indoklás, a stúdió debütáló játéka alig egy hónapja jelent meg és jelenleg mindössze 74 felhasználói értékelése van a Steamen, ami arra utal, hogy nem fogyott különösebben jól. A Metacritic oldalán 233 felhasználói vélemény átlaga 1,6, a kritikusoknál 59 ponton van, mi a Game Channelen 6-osra értékeltük