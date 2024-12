Elbocsátások történtek a Predator: Hunting Grounds fejlesztőinél

Az indie stúdió, az IllFonic bejelentette, hogy "határozatlan" számú elbocsátást hajtott végre, az X-en Charles Brungardt vezérigazgató és társalapító azt mondta, hogy "az iparág helyzete" alapján "egy kifinomult stratégiához" kell igazodniuk.

A 2007-ben alapított, a Predator: Hunting Grounds és Ghostbusters: Spirits Unleashed fejleszőjének több stúdiója is található Amerikában. Brungardt szerint el kellett fogadniuk a rideg valóságot, hogy az iparág helyzete hatással van rájuk is, így a, mivel egy kifinomult stratégiához igazodtak.Az IllFonic korábbi címei és együttműködések között szerepel továbbá a Killer Klowns From Outer Space: The Game, Arcadegeddon, Friday the 13th: The Game, Dead Alliance, Star Citizen, Evolve, Armored Warfare és Nexuiz.