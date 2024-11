Egyszerűen zseniális kedvcsinálót kapott a Minecraft mozifilm

Bár sokan kételkedtek benne korábban, hogy miként tudnak majd érdemleges élőszereplős mozifilmet készíteni a Minecraft alapján, azonban a legújabb kedvcsináló meggyőzött minket arról, hogy az alkotók tudják, mit csinálnak.

Az alábbi felvétel ugyanis, miközben szemügyre vehetjük Steve-et és a többi karaktert, amint felfedezik ezt a különleges kockavilágot, sőt hallhatunk egy rövid összefoglalót a sztoriról is, ami szokás szerint a jó és a rossz közötti örökös küzdelemről szól.A Warner és a Legendary Pictures tehát valami nagyszerű dologra készül a Minecraft mozifilmmel, és erről most te magad is megbizonyosodhatsz, ha szemügyre veszed az alábbi kedvcsináló. Megjelenés 2025. április 4-én!

Nézd nagyban ezt a videót!