Egyre kevesebb PS4 játék jön majd a PlayStation Plusba

A Sony bejelentette, hogy a jövő évtől kezdve a PS4-játékok kínálása többé nem lesz a havi PlayStation Plus kínálat egyik legfontosabb eleme, a vállalat ehelyett a PS5-ös címek nyújtására helyezi a hangsúlyt.

Adam Michel, a Sony Interactive Entertainment játékszolgáltatásokért - tartalomért felelős igazgatója kifejtette, mivel sokan jelenleg PS5-ön játszanak, a PlayStation Plus is ezzel a trenddel együtt fejlődik. Ezáltalösszpontosítanak a havi játékok és játékkatalógus kedvezményen keresztül.A PS5-re való átállással a PS4-játékok többé nem lesznek kulcsfontosságúak és 2026 januárjától csak alkalmanként lesznek elérhetőek a PlayStation Plus havi játékok és a játékkatalógus számára. Természetesen a változás nem érinti a PlayStation Plusból már kiváltott PS4-es játékokat, amelyek továbbra is elérhetők lesznek, amíg előfizetők maradunk.