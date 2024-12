Egyre inkább úgy tűnik, hogy csak PS6-ra jön a The Last of Us 3

Miután kiderült, hogy a Naughty Dog továbbra sem a The Last of Us folytatásán dolgozik, illetve nem ez a játék kapott prioritást, egyre távolabbinak tűnik a sikerszéria harmadik epizódjának megjelenése.

A jelenlegi helyzet ugyanis azt mutatja, hogy a The Last of Us 3 gyártása még nem kezdődött el, vagy ha igen, akkor a Comic Book magazin informátorai szerint még nagyon korai stádiumban van, így teljesen valószínűtlen, hogy az még ebben az évtizedben megjelenjen, így egészen hihetetlen módonMivel a PS6 indulása 2028-ra várható, ezért így nem nehéz kitalálni, hogy a The Last of Us 3 már vélhetően csak erre a platformra érkezik, de nem árt tudni, hogy mindez egyelőre csak spekuláció, így bízhatunk benne, hogy a Naughty Dog okoz majd némi meglepetést.