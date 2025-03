Egyre biztosabb, hogy a Capcom feltámasztja a Dino Crisis-sorozatot

A Capcom kínálatában rengeteg szunnyadó franchise található, amelyek közül egy-egy mindig visszatér és sikeressé is válik, de vannak olyan nevek, amelyek nem nagyon akarnak előkerülni a mókazsákból.

Pontosan ilyen a Dino Crisis-sorozat is, ami nem kizárt, hogy a Capcom következő nagy visszatérője lehet, hiszen a Gematsu észrevette, hogy Japánban, amiről nagyjából ennyit tudunk, illetve a történtek alapján abban reménykedünk, hogy valóban egy nagy visszatérés állhat a háttérben.Aki nem nagyon ismerné, a Dino Crisis először 1999-ben robbant be a köztudatba, mint egy szuper túlélő-horror a Resident Evil nyomdokain, majd két folytatást is kapott, azóta viszont a széria valamiért indokolatlanul mellőzésre került.