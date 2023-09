Egyjátékos élménnyel gyarapodik a Sea of Thieves

Érdekes újdonságról rántották le a leplet a készítők a Sea of Thieves tizedik szezonjával kapcsolatban, lévén kiderült, hogy a kalózos kaland egy sokak által régóta várt újdonsággal gazdagodik majd a kérdéses évadban.

Az új játékmód lényege, hogy, ahová senki más nem léphet be, ennek megfelelően igazi egyjátékos élményben lehet része annak, aki úgy dönt, hogy él a lehetőséggel.A Saget Seas játékmódban tehát nem kell más kalózoktól tartanunk, a saját tempónkban élvezhetjük majd a Sea of Thieves élményét, és bár nyilván így rengeteg lehetőségtől elesnek a játékosok - mint amilyen a PvP mód -, de ennek is meglesznek a maga előnyei. Bővebben a tizedik évad újdonságairól:

