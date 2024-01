Még nem kapott zöld utat a Five Nights at Freddy's mozifilm folytatása

A 2023-as esztendő egyik nagy meglepetése volt a horrorfilmek piacán az Öt éjjel Freddy pizzázójában, ami nagyon rövid idő alatt elképesztő sikert aratott és több rekordot is megdöntött, ami normál esetben útlevél a folytatáshoz.

Azonban a Blumhouse Productions egyik vezetője, Ryan Turek a Collider magazin munkatársainak elmondta, hogy esetükben ez egy kicsit bonyolultabb dolog, így bár nem zárja ki, hogy lesz folytatás, hiszen átütő sikert ért el, egyelőre azonban még nem kapott zöld utat a Five Nights at Freddy's mozifilm második epizódja, miközben korábbi híresztelések megerősítették, hogy tavasszal kezdik forgatni és még idén Halloweenkor a mozikba is kerül.Ryan szerint a film nagyon sok pénzt hozott, Emma Tammi nagyszerű munkát végzett a rendezéssel, azonban mindennek ellenére. Mi nem aggódnánk emiatt, ugyanis a Blumhouse elméletileg már berendelte a folytatást, ám valószínűleg technikai okok miatt nem kapott még hivatalosan zöld utat.