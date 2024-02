Egy jelentés szerint erősebbnek ígérkezik a PS6, mint az új Xbox

Óriási ambíciói vannak a Sony-nak a következő PlayStation-konzollal - derült ki mindez a Red Gaming Tech belsős információiból, amelyek kellően megbízhatóak ahhoz, hogy legalább egy kicsit elgondolkozzunk a kiszivárgott részleteken.

A kérdéses forrás szerint a Sony jelenleg nagyjából egy éve dolgozik a PS6-on, így már kezdenek körvonalazódni a specifikációk, így már most biztos, hogy a japánok AMD alapú technológiára építik fel rendszerüket, és bár végleges részletek egyelőre nincsenek, de a Sony-nak van egy eltökélt szándéka.Ez nem más, minthogy- így az Xbox-nál is -, a nyers erő mellett pedig a Sony olyan technológiák alkalmazására is felkészült, mint a ray tracing, a path tracing, a gépi tanulás, valamint a mesterséges intelligencia. Izgatottan várjuk a további részleteket!