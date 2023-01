Egy véres polgárháborút dolgoz fel a nemrég kiszivárgott League of Legends spin-off rész

Idő előtt derült fény egy új League of Legends játékra, a The Mageseeker: A League of Legends Story című sztoriorientált kaland a véres demaciai polgárháborút dolgozza fel, egy, a MOBA-játékból ismerős karakter kerül majd a történet középpontjába.

An unannounced "A League of Legends Story" game titled Mageseeker: A League of Legends Story starring Sylas has been rated in Korea: https://t.co/3Aad5ZZsyy



This joins previously announced upcoming games CONV/RGENCE: A LoL Story and Song of Nunu: A LoL Story. pic.twitter.com/d5De6iAFX8 ? Gematsu (@gematsu) January 13, 2023

A japán videojátékos portál, a Gematsu szúrta ki nemrégiben, hogy Dél-Koreában bejegyeztek egy új League of Legends kalandot, méghozzá The Mageseeker: A League of Legends Story címen, a játék leírása alapján pedig egy akciójátékról van szó. A sztori középpontjába a League of Legends egyik ominózus karaktere, Slyas kerül majd, a, amit pont a spin-off rész főhőse robbantott ki.A játék leírása alapján a gépi ellenfelek mellett játékosok ellen is megküzdhetünk majd az online játékmódokban, érdekes módon már 12 éves kortól játszható lesz a spin-off epizód az erőszakos tartalmak ellenére. Arról sajnos nem szól a fáma, hogy mikor is jelenik meg a The Mageseeker: A League of Legends Story, annyi biztos, hogy PC-re és konzolokra egyaránt ellátogat majd a nemrég bejegyzett kaland. Várjuk szeretettel!