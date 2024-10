Egy vérbeli rajongó egy éven belül, 1.100 óra alatt végigjátszotta az összes Yakuza-játékot

A Yakuza tévéadaptációja a napokban jelent meg, tavaly az egyik rajongó pedig fejébe vette, hogy 100 százalékban végigjátssza a sorozat minden egyes játékát, ez egy évvel később sikerült is, éppen a tévésorozat premierjével egyszerre végzett.

pic.twitter.com/NydmQi1KAk — RGG Studio | Like a Dragon & Yakuza Series (@RGGStudio) October 24, 2024

Warlord Ethan egy évvel ezelőtt indult el a Yakuza-küldetésre és nem tudni, hogy mi volt a sorrend, de az útja végigvezetett a spin-offokon és a Like a Dragon címváltoztatáson is. Nem csak a The Man Who Erased His Name-et fejezte be, de az Ishint, a Judgmentet és a Lost Judgmentet is.A Twitteren/X-en megosztott képek szerintadtak hozzá a Gamerscorejához és 1.100 órát töltött el velük. A teljesítményre felfigyeltek a játék készítői is, az RGG Studio egy videóval válaszolt Ethannek, akinek a Pirate Yakuza In Hawaii-ig kell várnia, hogy folytassa ezt a küldetéssorozatot.